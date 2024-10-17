Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı.

Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:06

2543 metre yüksekliği ile Marmara’nın en yüksek noktası olan Uludağ’da sezonun ilk karı yağdı. Geçen yıl kasım ayının ortasında başlayan kar yağışı bu sene erken geldi.

Hava sıcaklığı 1 ile 3 derece arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklığın -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunduğunu belirtirken Türkiye Uluslararası Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "An itibariyle Uludağ’a kar yağışı başladı. Doğası ve iklimiyle önemli zirvelerden bir tanesidir. Geçtiğimiz senelerde biraz geç yağması sebebiyle kötü bir sezon geçirmiştik. Ancak bu sezon erken yağdı. Herkesin yüzü gülüyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Herkesi Uludağ’a veya Türkiye’nin diğer dağlarına gitmesini istiyoruz" dedi.


Etiketler: #Uludağ #kar yağışı #Kar

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