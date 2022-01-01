Uludağ'da hareketli saatler: Bitkin halde bulundu

01 Ocak 2022 Cumartesi, 07:45

Antalya'dan Bursa'ya gelen Türk asıllı Danimarka yurttaşı Yusuf Sepehizade, Uludağ'a yürüyüş yapmak için Kestel ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesine geldi.

Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ'da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yolu karıştırdı. Yusuf Sepehizade'nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Sepehizade için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade'ye, sürekli hareket halinde olduğu için ulaşmakta zorluk yaşandı.

7 SAAT SONRA ULAŞILDI

Kestel Alaçam ile Gavurpınarı mevkisinde arama- kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Sepehizade'ye yaklaşık 7 saat sonra ulaştı. Ekipler, bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle köylülerin traktörüyle, bulunduğu yerden indirdiği Sepehizade'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Yürümekte zorluk çektiği görülen Sepehizade, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yusuf Sepehizade'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.