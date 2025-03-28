Uludağ'da otel yangını: 4 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ'da meydana gelen otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Bursa Uludağ Oteller bölgesinde yaşanan ve milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilşikin açıklama yaptı.
4 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL
Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir."
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