Ulusal Süt Konseyi Başkanı yanıtladı: Sütte indirim olacak mı?
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu çünkü dolar kuru 12 TL iken üreticilerle anlaşıldığını söyledi.
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünleri sektöründeki fiyatların seyrini değerlendirdi.
Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Çallı, kurdaki geri çekilmenin ardından raflardaki süt ve süt ürünleri fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusunda net konuştu. Fiyatlarda indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.
ÜRETİCİ DE ELİNDEN GELEN DESTEĞİ VERDİ
Çallı, “29 Kasım’da çiğ süt ile ilgili bir toplantı yapmıştık. O gün dolar kuru 12 TL civarındaydı. Yani 12 TL civarında fiyat yaptığımız için şu anda üreticiden bir indirim almamız mümkün değil. Üretici ile yem/süt paritesi 1.20 seviyesindeyken çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamıştık. Eskiden bu 1.30 seviyesinden oluyordu. Ülke durumu için üretici de elinden gelen desteği verdi” ifadesini kullandı.
Dolar kuru, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle 18,4’teki tarihi zirvesinden 11 lira seviyelerine kadar çekilmiş, başta temel gıda maddeleri olmak üzere güçlü bir indirim beklentisi oluşmuştu.
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