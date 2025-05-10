Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali başladı: Dünya mutfağının kalbi Antalya’da atıyor

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:58

Güncelleme: 10.05.2025 - 00:58

Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali dün başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, yerli ve yabancı olmak üzere dünyaca ünlü birçok şef yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı etkinlikte, Karaalioğlu Parkı’nda açılan tezgahlarla Antalya’nın yöresel lezzetleri başta olmak üzere çeşitli kültürlerden yemekler tanıtılıyor. Tezgahların yanı sıra, dünya çapında şefler paneller ve söyleşilerde tartışıyor.

BAŞKANLAR DOMATES TOPLADI

Festivalin başlangıcı, Antalya Kumluca’da yapılan hasat etkinliğiyle gerçekleşti. Etkinliğe Başkan Böcek’in yanı sıra Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de katıldı. Başkan Böcek, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte bir çiftçinin serasını ziyaret ederek dalından domates topladı. Günün anlam ve önemine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avcıoğlu, “Kumluca tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle, tarımsal gücüyle, gastronomisiyle çok zengin bir bölge. Bunların ortaya çıkartılması, tanıtılması çok önemli” dedi. Hasat etkinliğinin ardından Kumluca’da yer alan Rhodiapolis Antik Kenti’nde Kumluca’nın coğrafi işaretli yemeklerinin sunumu yapıldı.

ÖDÜLLÜ İSİMLER FESTİVALDE

Daha sonra Karaalioğlu Parkı’nda başlayan festival kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konseri gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in etkinliğe ilişkin açılış konuşmalarının ardından “Akdeniz Şehirlerinde Gastronomi Turizminin Gelişimi & Deneyim Odaklı Rotalar” isimli ilk panel gerçekleştirildi. Türk yemek tarihçisi ve şef Vedat Başaran’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Başkan Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ile ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz yer aldı.

Panelin ardından, Başkan Böcek ile ünlü şef Arda Türkmen Antalya’nın kültürel zenginlikleri üzerine sohbet etti. Uluslararası ödüllü Türk şef Mehmet Akdağ ile Michelin yıldızına sahip restoranı bulunan Gregory Marchand, atölye (workshop) gerçekleştirdi. Daha sonra, uluslararası ödüllü şefler Alena Solodovichenko, Miguel Cano, Mostafa Seif, Michael van der Kroft, Alex Nietosvuori ve Joe Barza’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Antalya’dan Dünya’ya: Antalya’dan Dünya Sofralarına Uzanan Ürünler” söyleşisi yapıldı. Söyleşinin ardından Sanatçı Ceylan Ertem, konser verdi. Festival, 11 Mayıs’a kadar yerel üreticilere ve ünlü isimlere ev sahipliği yaparken, tüm yurttaşların katılımına açık olacak.