Uluslararası basın meslek örgütlerinden 'Fatih Altaylı' açıklaması!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ile 9 uluslararası gazetecilik ve ifade özgürlüğü örgütü, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğünde hazırlanan bir bildiriyle, gazeteci Fatih Altaylı’nın 'Cumhurbaşkanı’nı tehdit' iddiasıyla tutuklanmasını kınadı.

"DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Altaylı’nın derhal tahliye edilmesinin talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bildiride imzası bulunan kuruluşlar olarak, bu tutuklamayı eleştirel siyasi yorumları susturmak için ceza hukukunun açık bir şekilde kötüye kullanılması olarak görüyoruz.

Altaylı'nın sözlerinin 'suikasta teşvik' olarak yorumlanması ve hakkında tutuklama kararı verilmesi, Türkiye'de ifade özgürlüğünün daha da aşınmasına yol açacak tehlikeli bir cezai sorumluluğun genişlemesi anlamına geliyor.

Fatih Altaylı'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz ve Türk yetkilileri, gazetecileri yargılamak için belirsiz yasal hükümlerini kullanmaya son vermeye çağırıyoruz. Özgür basın, ifade özgürlüğünü ve misilleme korkusu olmadan siyasi liderleri eleştirme hakkını da kapsamalıdır."

Bildiride imzası bulunan kuruluşlar şöyle:

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

MADDE 19 Avrupa

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

Yabancı Medya Derneği (FMA Türkiye)

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

İlerici Gazeteciler Derneği (PJA)

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)

Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO)