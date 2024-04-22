Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sona erdi: 1.5 milyondan fazla ziyaretçi katıldı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:48

Güncelleme: 22.04.2024 - 13:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 13 Nisan’dan bu yana düzenlenen çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinliğin ardından sona erdi. 1,5 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Ana Sahne konserleri ve yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Atatürk Parkı sahnesindeki etkinlikler Adana’nın kültürel ve turistik potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Adana Müze Kompleksi ve Kuruköprü Anıt Müzesi de yer alan sergiler günde yaklaşık 4 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Festival, Adana ekonomisine büyük katkı sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde, popüler sanatçılar 9 gün boyunca muhteşem performanslar sergiledi. Merkez Park’ta, Murat Boz, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Fatma Turgut, Emir Can İğrek, Köfn, Mert Demir, Tuğba Yurt, Atatürk Parkı’nda ise Gece Yolcuları, Aslı Hünel, Kafadar başta olmak üzere birçok farklı isim ve grup sahne aldı. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman, Atatürk Parkı’nda Neşet Ertaş türküleriyle seyircilerin karşısına çıktı. Toplamda 1,5 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan ana sahne konserleri ve yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Atatürk Parkı sahnesindeki etkinlikler, şehirde büyük coşkuyla karşılandı.

'ATATÜRK' YERLEŞTİRMESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Ayrıca festival süresince Adana Müze Kompleksi ve Kuruköprü Anıt Müzesi de yer alan sergiler günde yaklaşık 4 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, dijital sergiler de aynı ilgiyle karşılandı. Festivalin kültürel etkinlikleri arasında uluslararası platformlarda başarılarıyla tanınan sanatçı Refik Anadol’un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" veri heykeli ve yapay zeka algoritmasıyla üretilen "Atatürk Kültür Yolunda" adlı yerleştirme büyük ilgi gördü.

Adana Müze Kompleksi’nde “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanatını organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Arayış” adını verdiği sergisi, Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi’nde sunuldu, Güvenç Özel’in 18 metrelik “Holoflux” adlı dijital heykeli, Merkez Park’ta sergilendi.

Adana Müze Kompleksi’nde “Ediz Hun” ve “Türkan Şoray ve Şoray Uzun” söyleşisini izlemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yaparken, “Kadınlar, Filler ve Saireler”, “Majestik”, “Radyo-yu Hümayun”, Yüzleşme” ve “Lobomotolin Üç Seferi” adlı oyunlar için Adanalılar salonu doldurdu.

SONRAKİ DURAĞI ŞANLIURFA

Adana, Nisan ayında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile kültürel ve turistik alanda önemli bir marka değeri kazanırken, bu etkinlikle birlikte yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir sonraki durağı 25 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde Şanlıurfa olacak.