Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? Portakal Çiçeği Karnavalı nedir?

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın turist sayısını artıracak. Peki, Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? Portakal Çiçeği Karnavalı nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:47
Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? Portakal Çiçeği Karnavalı nedir?
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Turist sayısının arttırılması için ve halkın eğlenmesi için düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? Portakal Çiçeği Karnavalı nedir?

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NEDİR?

Türkiye'de halkın hazırlayıp sahip çıktığı ilk sokak karnavalıdır. Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, ünlüler ve özel sektörün ortak çabası ile gerçekleştirilir. Adana halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı ve şehre turizm geliri yaratan bir etkinliktir.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?

13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivali” çerçevesinde karma resim sergisi de açılacak.


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