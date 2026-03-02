Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Arezzo Ankara’daydı

Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyon üyesi bulunan Uluslararası Rotary’nin Dünya Başkanı Francesco Arezzo, Ankara Emek Rotary Kulübü ev sahipliğinde Türkiye’yi ziyaret etti. Program, 1 Mart sabahı Anıtkabir’e gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ni gezerek Ankara’nın kültürel değerleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında Ankara Emek Rotary Kulübü başkanı, Francesco Arezzo’ya satranç takımı hediye etti. Ziyaret programı, aynı gün saat 18.30’da Divan Ankara’da düzenlenen tören ve iftar yemeği ile devam etti. Törenin açılışını Ankara Emek Rotary Kulübü Başkanı Elif Özkaleli Vardar yaptı. Ardından Rotary Bölge 2430 Dönem Guvernörü Can Çığırgan kürsüye çıkarak Rotary’nin bölgesel faaliyetleri ve hizmet projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘DAHA DA YAYGINLAŞACAK’

Gecede, Rotary’nin en önemli bağış takdir programlarından biri olan Paul Harris Dostları (PHD) bağışçılarına rozetleri verildi. Ayrıca Gölbaşı Rotary Kulübü’nün ‘charter töreni’ gerçekleştirilerek kulübün resmi kuruluş süreci taçlandırıldı. Programın sonunda Dünya Başkanı Francesco Arezzo bir konuşma yaptı. Arezzo, Rotary’nin küresel vizyonu çerçevesinde barışın desteklenmesi, sürdürülebilir kalkınma, gençlik programları ve toplum sağlığı projelerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de yürütülen projelerin uluslararası ölçekte örnek teşkil ettiğini belirten Arezzo, Rotary’nin “Hizmet Yoluyla Değişim” anlayışının dünya genelinde daha da yaygınlaştırılacağını ifade etti.