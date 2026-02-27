Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Arezzo Ankara’ya geliyor

Dünya genelinde 1,6 milyon üyesi bulunan Uluslararası Rotary’nin Dünya Başkanı Francesco Arezzo, Rotary Bölge 2430’un ev sahipliğinde Türkiye’yi ziyaret edecek. 1 Mart’ta Ankara’da gerçekleşecek program kapsamında Uluslararası Rotary’nin Dünya Başkanı Francesco Arezzo, saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak ve saygı duruşunda bulunacak. Ziyaret programı kapsamında aynı gün saat 18.30’da Ankara Divan Otel’de düzenlenecek törende, iftar yemeği eşliğinde Rotary’nin küresel vizyonu, uluslararası projeleri ve Türkiye’de yürütülen toplumsal hizmet çalışmaları ele alınacak.

ROTARY NEDİR?

Rotary; 110 yılı aşkın süredir barıştan eğitime, sağlıktan temiz suya, yerel ekonomilerin güçlendirilmesinden çevrenin korunmasına kadar dünyanın en kalıcı sorunlarına çözüm üretmek için çalışan küresel bir dayanışma ağı. 45 bini aşkın kulübüyle iş dünyası, meslek ve toplum liderlerini bir araya getiren Rotary; kalıcı değişim yaratmayı hedefleyen ve insanları ortak sorumluluk bilinciyle harekete geçiren uluslararası bir hareket olan Rotary, insanların bir araya gelerek dünyada, toplumlarında ve kendi yaşamlarında kalıcı değişim yaratmasını hedefliyor. ANKARA/Cumhuriyet