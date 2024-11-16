Uluslararası seviyede aranıyordu... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul’da yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkarılan difüzyon mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, "KUYU-39" Operasyonu ile ilgili şu bilgileri aktardı:
"Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."
?? Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2024
Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu,… pic.twitter.com/RUjuULTltg
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