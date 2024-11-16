Uluslararası seviyede aranıyordu... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkarılan difüzyon mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "KUYU-39" Operasyonu ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."