Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı!

17.05.2026 10:32:00
DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile yürütülen ortak çalışmada 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakkında 'kırmızı bülten' ile yakalama kararı bulunan W.A.L. Pendik'te yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'kırmızı bülten' ile aranan W.A.L. (51) Pendik'te yakalandı.

16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri J.L. olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

