Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

8.05.2026 11:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 27, ulusal seviyede aradığımız 21 suçlu olmak üzere toplam 48 suçlu, Gürcistan (31), Almanya (7), Yunanistan (2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S, R.G, F.Ö, G.Ç, E.D, Y.E., U.Y, A.Ç, V.J, M.K, A.S.Ö, A.Ç, C.G, Ö.A, A.E.H, A.A, T.Ş, F.Y, T.G, O.T, İ.T, M.P, M.B.T, M.Ö, G.B.K, A.K. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan B.Y, A.Z.Ç, H.Ş, M.E, H.İ.Ç, N.Ç, M.Z, Ö.Ç, M.S, A.D.C, M.Ş, C.Ö, C.B, M.E.İ, B.K, İ.Y, A.Ş, İ.K, Ş.Ö, F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin yakalanarak ülkeye geri getirilmesine devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Kırmızı bülten #suçlu

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı INTERPOL tarafından aranan Hindistanlı uyuşturucu baronu Salim Dola, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin Beylikdüzü’ndeki ortak operasyonuyla sahte kimlikle saklandığı hücre evinde yakalandı.
Kırmızı bültenle aranıyordu... Uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu... Uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı Mersin’de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu E.B., emniyet güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Gaziantep’ten çıktı!
Kırmızı bültenle aranan 2 IŞİD'li Gaziantep’ten çıktı! Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.