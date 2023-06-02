Ümit Besen'in babası Fikret Besen son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen 94 yaşında yaşamını yitirdi. Besen'in cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Osmaniye'de Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.
Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenazeye oğlu Ümit Besen, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.
Besen'in yakınları, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
Kılınan namazın ardından Fikret Besen'in cenazesi toprağa verildi.
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