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Sanatçı Ümit Besen'in acı günü

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen 94 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:06
Sanatçı Ümit Besen'in acı günü
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Osmaniye'de Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. 


Ümit Besen

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