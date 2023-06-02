Sanatçı Ümit Besen'in acı günü
Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Osmaniye'de Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.
Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
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