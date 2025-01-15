Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar: İkinci İmralı görüşmesi, Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon, İstanbul Barosu'na soruşturma...

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:19

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerini yanıtladı.

Bakan Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmeye ilişkin "İkinci görüşmeyle ilgili henüz talepte bulunulmadı, talep olduğununda değerlendiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var" dedi.

İSTANBUL BAROSU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

İstanbul Barosu'na yönelik başlatılan soruşturma da sorulan Tunç, "İstanbul Barosu’nun talihsiz açıklamaları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlatılan bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturmada İstanbul Barosu Başkanı ve vekilinin görevlerinin son verilmesiyle ilgili bir davaname görülecek. Süreci takip edeceğiz." dedi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

Adalet Bakanı, İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"47 kişi hakkında soruşturma söz konusu. Soruşturma gizli. İfadeler alınıyor. Soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıya yönelik tehditkar ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz."

YENİ 'İMRALI' SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. 28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti.