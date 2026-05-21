Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi’ne gidiyor: Özgür Özel ile görüşecek

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve CHP İstanbul İl Kongresi hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından Zafer Partisi olağanüstü toplandı. Ümit Özdağ’ın Antalya programını iptal ederek Ankara’ya döndüğü ve ilk olarak CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceği açıklandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin “mutlak butlan ile malul olduğu” gerekçesiyle tedbirli iptaline karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan karar sonrası saat 20.00’de Zafer Partisi Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyelerinin olağanüstü toplandığı belirtildi.

Parti açıklamasına göre, Ankara’ya dönmekte olan Ümit Özdağ, başkente ulaştıktan sonra ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Özgür Özel ile görüşecek.

“KARAR DEMOKRATİK SİYASETE KARŞI ALINMIŞTIR”

Zafer Partisi açıklamasında, Ümit Özdağ’ın 20 Ocak 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla devam ettiği savunuldu.

Açıklamada, Türkiye’de “düşman ceza hukuku” uygulamalarının genişlediği belirtilerek, “Alınan karar sadece ana muhalefet partisine değil, Türkiye’de çağdaş demokratik siyasete ve hukukun üstünlüğüne karşı alınmış bir karar olarak görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖZDAĞ YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

Zafer Partisi, gelişmelerin takip edildiğini belirtirken, Ümit Özdağ’ın 22 Mayıs 2026 saat 13.30’da düzenlenecek basın toplantısında ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.