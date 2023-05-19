Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan’ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
"TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR"
Gürkan'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum."
Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. ?@zaferpartisi? pic.twitter.com/nx8bfHJGLp— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 19, 2023
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