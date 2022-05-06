Ümit Özdağ engellenmişti; Nureddin Nebati, Süleyman Soylu ile görüştü

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:23

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı’na giderek Süleyman Soylu’ya; görüşmek için çağrı yaptı.

Özdağ içeri alınmazken; Soylu’nun da 2 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ağırladığı görüldü.

Bakan Nebati, Soylu ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.