Ümit Özdağ engellenmişti; Nureddin Nebati, Süleyman Soylu ile görüştü

Ümit Özdağ, Süleyman Soylu’nun hakkındaki ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gitti fakat içeri alınmadı. Özdağ, bakanlık önünde yaptığı açıklamaların ardından ayrıldı. Özdağ’ın ayrılmasından 2 saate yakın bir süre sonra Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bakanlıkta ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 14:23
Ümit Özdağ engellenmişti; Nureddin Nebati, Süleyman Soylu ile görüştü
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı’na giderek Süleyman Soylu’ya; görüşmek için çağrı yaptı.

Özdağ içeri alınmazken; Soylu’nun da 2 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ağırladığı görüldü.

Bakan Nebati, Soylu ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.


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