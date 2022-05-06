Ümit Özdağ engellendi, İçişleri Bakanlığı önüne 'HAYDİ' aracı çekildi

06 Mayıs 2022 Cuma, 12:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.

Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.

Türkiye'nin gündemine yerleşen gerginliğin yaşandığı anlarda İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci de aracın Bakanlık önündeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp "Orantısız zeka... Zeka en büyük güçtür" ifadelerini kullandı.

'HAYDİ' NEDİR?

HAYDİ mobil uygulaması çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmayla 2020 yılında faaliyete alınmıştı.