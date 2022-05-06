Ümit Özdağ engellendi, İçişleri Bakanlığı önüne 'HAYDİ' aracı çekildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek üzere Bakanlığa gitti. Polis ekipleri Özdağ'ı engellerken Bakanlık binası önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracı çekildiği görüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.
Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.
Türkiye'nin gündemine yerleşen gerginliğin yaşandığı anlarda İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci de aracın Bakanlık önündeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp "Orantısız zeka... Zeka en büyük güçtür" ifadelerini kullandı.
'HAYDİ' NEDİR?
HAYDİ mobil uygulaması çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmayla 2020 yılında faaliyete alınmıştı.
İlgili Haberler
- CHP'li Faik Öztrak'tan Özdağ-Soylu gerginliğine 'memur' tepkisi: 'Memur statüsünde olan bir kişinin siyasi parti liderine sözleri kabul edilemez'
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel!
- Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı'nın önüne çağıran Ümit Özdağ, Meclis'in önüne geldi: Yandaş medya 'görmedi'
-
Video Haberler
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!