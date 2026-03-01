Ümit Özdağ: ‘Herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir Türkiye’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Antalya’da düzenlediği iftar programında konuştu.

Özdağ, “Geçen yıl sahur ve iftarımı, bu salonda yaptığım bir konuşmadan dolayı Silivri Cezaevi’nde yapıyordum. Bugün Ramazan’da yine aynı salonda sizlerle birlikte iftar sofrasında bir araya geldik. Biz bir araya geldik ama haksız yere tutuklu olan yurttaşlarımız hâlâ hapishanelerde kalmaya devam ediyor” dedi.

Yargıda eşitliğe dikkati çeken Özdağ, “Eski Kızılay genel müdürünün kızı bir trafik kazası yaptı. Ölümlü bir kazaydı. Bir gün bile hapishaneye girmedi. Aynı kazayı fakir veya muhalif bir insan yapsaydı şu anda hapisteydi. Biz herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz” diye konuştu.