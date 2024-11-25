Ümit Özdağ, İsmet İnönü’yü hedef aldı: Muharrem İnce’den sert yanıt!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:57

Güncelleme: 25.11.2024 - 21:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doğum gününü kutladığı sosyal medya paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedef aldı.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün rahmetli Alparslan Türkeş’in ad günü. İşgal altındaki Kıbrıs’ta doğdu. Türkiye’ye geldi, subay oldu. 19 Mayıs 1944’de İsmet İnönü’nün “Türk milliyetçisi olmak her Türk için bir görevdi, bundan sonra haktır” şeklinde konuşması ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmasına hayatı boyunca muhalefet etti. Türk birliği düşüncesini siyasette temsil etti ve bu rüyası büyük ölçüde gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bölücü örgüt yandaşlarına cevabı ise “Ne mozaiği ulan, yıkılın köpekler” oldu. Vefaat etmeden 1 saat önce verdiği son demeci Atatürk ile ilgili idi. “Atatürk Türklüğün Himalayasıdır””

MUHARREM İNCE'DEN SERT YANIT

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, yaptığı paylaşımda isim vermeden Özdağ’a yanıt verdi.

İnce şunları yazdı:

“Atatürk’e söz söyleyemeyenler, Atatürk’ün yol ve silah arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’ye hakaret etmektedir. Böyle yapanların Atatürkçülükleri de sahtedir, Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye “iki ayyaş” diyenlerden farkı yoktur. Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız.”