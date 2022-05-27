Ümit Özdağ: Şu an hem AKP hem MHP'den oy alan tek isim Mansur Yavaş

27 Mayıs 2022 Cuma, 07:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın hem AKP'den hem de MHP’den oy aldığının altını çizen Ümit Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali riskli. İmamoğlu, Yavaş'la kıyaslanamaz. Yavaş eğer aday gösterilirse şansı yüzde 60'ın üzerinde” yorumlarını dile getirdi.

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Özdağ'ın açıklamalarının ilgili kısmı şöyle:

Birkaç kez “Bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş, İttifak onu aday göstermezse biz gösteririz” dediniz. İttifak bir aday belirlerse sizin Mansur Yavaş'ı aday göstermeniz oyları bölmeyecek mi?

Esas sorulması gereken soru; en güçlü aday Mansur Yavaş'ken İttifak'ın neden Mansur Yavaş'ı aday göstermediği. Biz Mansur Yavaş'ı destekleyeceğimizi açıklamıştık, İttifak aday gösterdiği takdirde seçilme şansı yüzde 60'ların üstünde, durum böyleyken kazanma ihtimali olan kişi Mansur Yavaş'ken onu aday göstermemek şike yapmak demektir.

“Ben görevimle ilgileniyorum” demişti, siz aday gösterirseniz kabul eder mi Mansur Yavaş?

Bilmiyorum, o Mansur Bey'in bileceği iş ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa doğru olacağı kanısında değilim.

Mansur Bey de çok takdir edilen ve en çok adı geçen isimlerden biri ama Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı olarak son haftalarda beklenti Kemal Bey'in üzerinde yoğunlaşmış görünüyor, gündemi belirliyor ve zaten Millet İttifakı kimi aday gösterirse o seçilecek havası yaygın değil mi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali riskli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın AK Parti'den kopan oyu alma şansı yok, onun için. AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan oy almadan kazanamıyorsunuz. Bunu şu anda Türkiye'de yapabilen bir tek Mansur Yavaş var.

Siz bunu Meral Akşener'in İmamoğlu'nu desteklediği iddialarından sonra söylediniz sanıyorum, ona karşı bir hamle miydi?

Hayır, ilgisi yok, İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'la kıyaslanacak bir kazanma şansı yok bence.

Birçok kişi “Aday kim olursa olsun Millet İttifakı'nın adayına oy vereceğim” diyor.

Siz bunu İstanbul'da Şişli'de duyabilirsiniz, Etiler'de duyabilirsiniz, Anadolu'da öyle değil.