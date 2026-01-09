Ümit Özdağ, uyuşturucu sorunu ve mücadele süreci hakkında konuştu: 'On anneden altısı ağlıyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesinin halkın haber alma hakkı ve hukuk devleti mücadelesi için önemine dikkat çeken Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın iç cephenin güçlenmesi söylemlerine değinen Özdağ, “İç cephe, anayasanın uygulanması ile güçlenir. Muhaliflere düşman hukuku uygulamalarının son bulması ile güçlenir” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun siyasi gerekçelerle tutuklu olduğunun herkesin malumu olduğunu söyleyen Özdağ, “Tayfun Kahraman’a uygulanan muamele kabul edilebilir değil. Ben yolsuzluk vardır, yoktur demiyorum. Ancak siz eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ifadeye bile çağırmadan bu operasyonları yaparsanız buna kimse inanmaz” ifadelerini kullandı. Bu sürecin AKP tabanında da tepki çektiğini söyleyen Özdağ, “AKP seçmenleri de bu hukuksuzluklara seslerini yükseltmeliler” çağrısında bulundu.

‘DAHA KIRILGAN’

Suriye’deki gelişmelere de değinen Özdağ, “Suriye, Irak’a göre daha kırılgan bir yapıda. Irak’ta ve Suriye’de kritik her aşamada Türkiye’de çözüm süreci yürütülmesi tesadüf değil. Irak’taki kaos kontrol altına alınmaya başladıktan sonra sınırdaki mayınlar temizlendi. Sonrasında ise Suriye’de iç savaş başladı” dedi. “Mesele, Ortadoğu’da ‘Müslüman bir İsrail’ yaratma meselesi” diyen Özdağ, “PYD’ye en uygun müdahale döneminde Türkiye çözüm süreci ile oyalandı. Belki de oyalanması istendi. Eğer o dönem çözüm süreci olmasa ve operasyon yapılsa, Esad devrilmez ve bugünkü olaylar yaşanmazdı” görüşünü dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadele için “Tertemiz Türkiye” projesini yürüttüklerini ve bu kapsamda ülkeyi ev ev gezdiklerini belirten Özdağ, en mağdur kişilerin anneler olduğunu söyledi. “Bu sorun, siz ilgilenmeden kendiliğinden açılmıyor” diyen Özdağ, “Evleri gezdiğimizde ‘etrafınızda uyuşturucu bağımlısı var mı’ dediğimizde her 10 anneden 6’sı ağlayarak yanıt veriyor” ifadelerini kullandı.