Ümit Özdağ'dan Bekir Bozdağ'a sert tepki: FETÖ kumpaslarının adaletsizlik bakanı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı sert sözlerle eleştirdi. Özdağ, "Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık,kin,nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak;hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu paylaşımı alıntılayarak Bozdağ'ı sert sözlerle eleştirdi. "FETÖ kumpaslarının müthiş adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş" diyen Özdağ, Bozdağ'ın Türk ordusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile FETÖ tuzağı kurduğunu öne sürdü.
"FETÖ İLE TUZAK KURUP..."
Özdağ, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"FETÖ kumpaslarının müthiş Adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş.Bekir, Yozgat’ın Kürt köylerinde Kürtçülük yapıp, “bende sizdenim” mavrası ile bölücülük yapıp,Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma"
FETÖ kumpaslarının müthiş Adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş.Bekir, Yozgat’ın Kürt köylerinde Kürtçülük yapıp, “bende sizdenim” mavrası ile bölücülük yapıp,Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma. https://t.co/8wg5oJ4Ph6— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 7, 2022
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