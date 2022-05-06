Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Bir gün karşı karşıya geleceğiz

06 Mayıs 2022 Cuma, 21:40

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasındaki tartışmaya ilişkin konuştu. Özdağ, "Bir gün karşılaşırız. Onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz, bak o zaman ne olur görürüz" dedi.



Soylu’nun Özdağ’a yönelik "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur” ifadelerinin ardından Özdağ, Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’nın önünde düelloya davet etmişti. Bakanlığa gidişi engellenen Özdağ’dan yeni açıklama geldi.

Özdağ, Halk TV'deki Perdenin Önü Arkası programında soruları yanıtladı.

Özdağ, "Soylu ile karşı karşıya gelse ne olurdu?" sorusunu da yanıtladı. Özdağ, "Süleyman'ı merak içinde bırakalım. Ben ve Süleyman hayatta olduğum sürece bitmeyecek. Bunun AK Partililerle ilgisi yok. AK Partililere cevap vermiyorum. Verecek çok yanıtım var ama vermeeyceğim. Bu siyasal bir şey değil. Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında kişisel bir şeye dönüştü. Yukarıda Allah var, ben bunun hesabınını sormadan ölürsem gözüm açık gider" dedi.

"Süleyman Soylu'nun bana ilk hakareti değil. Daha önce de bir basın toplantısında ağır bir şekilde hakaret etti. Basın bana sorduğunda cevap vermeyeceğimi söyledim. Kendisini mahkemeye verdim. Mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyen Özdağ şöyle devam etti:

"OFLU DEĞİL KOFLU İMİŞ, KORKTU SÜLEYMAN"

Bu ikinci hakaretinde seviyesini daha da düşürdü. Rahmetli babamı ve annemi de kapsayacak şekilde küfretti. Ben de kendisine Türk kamuoyu önünde bakanlığın önüne geleceğimi söyledim. Korkmasın diye silahsız geleceğimi söyledim. Ben Soylu'nun da aynı şekilde düşündüğünü tahmin ettim. Birisi bana bu sözleri söylese öleceğimi bilsem çıkardım. Karadeniz uşağı. Karadeniz uşakları cesur olur. Kendisini Oflu zannediyordum meğer Oflu değil koflu imiş. Korktu Süleyman. İçişleri Bakanlığı'nın 300 metre ötesinde barikat kurdurmuş.





Karşı karşıya gelsek ne olurdu? Süleyman'ı merak içinde bırakalım. Ben ve Süleyman hayatta olduğum sürece bitmeyecek. Bunun AK Partililerle ilgisi yok. AK Partililere cevap vermiyorum. Verecek çok yanıtım var ama vermeeyceğim. Bu siyasal bir şey değil. Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında kişisel bir şeye dönüştü. Yukarıda Allah var, ben bunun hesabınını sormadan ölürsem gözüm açık gider.



"KÜFRÜNÜN ARKASINDA DUR ERKEK GİBİ, DURAMADI"

Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Umarım onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz. O zaman bakalım ne olacak? Süleyman Soylu bir içişleri bakanı değil bir ilçe başkanına yakışmayacak ifadeler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, Türk devleti 4000 yaşında. İçişleri Bakanlığı da en önemli kruumlardan bir tanesi. Neredeyse jandarma üzerinden bir ordu yönetiyor.





Bu kişi ve yakın çevresinin yakın çevresini temsil etmesi gerekir. Bu kişi küfretti kardeşim. Ben küfrüne cevap verdim. Ya küfrünün arkasında dur erkek gibi. Duramadı.

Halk TV'ye de tepki gösteren Özdağ, "Kurulduğumuz günden itibaren ayda 4 kez çıktığım Halk TV'ye beni çıkarmadınız. Ambargo uyguladınız. Sadece siz mi? Fox TV de amborgo uyguladı" ifadelerini kullandı.