Gelecek Partisi, 'Ümit Özdağ' sessizliğini video ile bozdu

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:34

Türkiye'de sığınmacı tartışması devam ediyor. Türkiye’de kayıtlı 3.7 milyon Suriyeli, 4.3 milyon da kayıt dışı sığınmacı bulunuyor.

Özdağ, sığınmacılarla ilgili olarak “3.7 milyonun büyük bir bölümü, gönüllü olarak geri dönmeyecek. Kimse bedava alışveriş yaptığı bir süpermarketi terk edip gitmez. Kim gönüllü olarak yollayacağız diyorsa Türk halkına yalan söylüyordur. Bu söylemler Türkiye’nin ne kadar kötü yönetildiğinin çok açık göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

VİDEO PAYLAŞILDI

Özdağ'ın sığınmacı söylemlerine ilişkin Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Irkçılık diye bir siyaset olmaz. pic.twitter.com/iaNeIpDfP7 — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) May 6, 2022

Yayımlanan videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Çıkıp toplumda bütün yabancıları düşmanlaştıran bunun üzerinden bir siyaset kurgulayan bir akıl var. Tehlikeli olan şey bu. Bunun siyaseti olmaz. Toplumda böyle bir hassasiyet var diye bu kurgulanıp yeni bir siyasi partinin kaldıracı haline getirilemez. Memlekete öğrenci olarak gelmiş insan saldırıya uğruyor. Bu anormal geliyor bana.

''BU ÜLKE BU ÜSLUPTAN NE KAZANACAK''

Ben buna karşıyım ve bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum. Mahsunların, mağdurların dahil edilerek bir yabancı düşmanlığı üzerinden bir siyasi partiyi yürütmek '11'de İçişleri Bakanlığı önüne erkeksen gel' demek nasıl bir laf ya? Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?"