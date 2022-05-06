Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya bir çağrı daha!

06 Mayıs 2022 Cuma, 08:52

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlerine ilişkin sosyal medyadan yayımladığı bir video ile bugün İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu.

ÖZDAĞ'DAN BİR ÇAĞRI DAHA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu sabah Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Soylu'ya bir çağrıda daha bulundu.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın. Ama duydum ki, İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun. Rezil korkak"

Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çakarsın. Ama duydum ki, İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun. Rezil korkak. https://t.co/Hpw5cpwHLF — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 6, 2022

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI

Öte yandan Zafer Partisi'nin Twitter hesabından da çağrı yapıldı. Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı binası önüne tek başına gideceğini vurgulayan çağrıda, "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne gitmemeleri önemle rica olunur!" ifadeleri kullanıldı.

Büyük Türk Milleti,

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir.

Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur! — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 6, 2022

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği sözlere ilişkin bir video yayımladı.

Özdağ yaptığı açıklamada, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da hakaretle cevap vermeyeceğim. Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle.

"CESARET EDEMEZSEN SENİ BAŞKA YERDE BULURUM"

Yeni bir paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izni sonlandırılıp göreve çağrıldığı iddiasında bulunan bir mesajı alıntılayarak şunları söyledi: Süleyman, heyecanlanma. Ben tek başıma geliyorum. Bir çoğu benim akademide, istihbaratta öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma. Ben parti genel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda. Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum.

SOYLU, ÖZDAĞ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki göçmenler başta olmak üzere gündemdeki tartışmalara dair TGRT Haber kanalında açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili sert sözler sarf eden Soylu, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" şeklinde konuştu. Öte yandan Ümit Özdağ'ın kendisine verdiği yanıtın yayında okunmasına karşı çıkan Soylu, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı bir adamdır" dedi. Soylu ayrıca "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direk hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir" ifadelerini kullandı. Sunucunun, Ümit Özdağ’ın yayına bağlanmak istediğini söylemesi üzerine de Soylu "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir” şeklinde sert sözler kullandı.