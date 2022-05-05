Süleyman Soylu'nun hedef aldığı Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 23:28

Ümit Özdağ'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Ümit Özdağ kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın gündeme dair açıklamalarının ardından Prof. Dr. Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli merak edilmişti. Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ (d. 3 Mart 1961, Tokyo, Japonya), Kumuk kökenli Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar. Dr. Burçin Özdağ ile evlidir ve Alp adında bir çocuğu vardır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ doğum tarihi: 3 Mart 1961

Prof. Dr. Ümit Özdağ kaç yaşında: 61 yaşında

Prof. Dr. Ümit Özdağ mesleği ne: Profesör, Siyasetçi, Yazar

Prof. Dr. Ümit Özdağ nereli: Tokyo doğumludur.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 1993 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ'IN İLK YILLARI

Aslen ana vatanı Dağıstan olan Kumuklardandır. Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961'de doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'ta Japonya'ya hükûmet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır. Prof. Dr. Ümit Özdağ

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ'IN AKADEMİK KARİYERİ

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerdeki illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesinde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders verdi. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini (ASAM) kurdu. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrıldı.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ'IN SİYASİ YAŞAMI

Milliyetçi Hareket Partisi (2006-2016)

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK Üyesi seçildi.

Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti.

MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020, 2021)

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir. 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti.

4 Mart 2021 tarihinde, "Fetö'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos'u Türkiye'lilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk'ü Türk milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla, HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini, keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini belkide en önemlisi büyük umutlarla büyük risklerle Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir." açıklamasında bulunarak İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattı. Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı.

Zafer Partisi (2021-günümüz)

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattıktan sonra, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı. 26 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de kurucusu olduğu Zafer Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ'IN ESERLERİ NELERDİR?