Ümit Özdağ'ı 'sinirlendiren soru': 'Sizi de aynı şekilde savunuruz'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında 11 Nisan’da evinin önünde bir grup tarafından darbedilen gazeteci-yazar Ergün Poyraz’a destek verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın’ın Kuşadası ilçesine geldi. Özdağ ilk olarak geçen 11 Nisan’da evinin önünde bir grup tarafından saldırıya uğrayan gazeteci yazar Ergün Poyraz’ı evinde ziyaret etti.
Çarşıda esnaf ile bir araya gelen Özdağ, ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde Poyraz’ın saldırıya uğraması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Burada, bir gazetecinin ‘Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit, hakaret davaları var. Bu konuda Uşak’ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?’ sorusu üzerine Özdağ, "Siz bir gazetecinin dövülmesine karşı mısınız?” diye sordu.
Gazetecinin ‘Karşıyız’ yanıtı üzerine, "Bir gazeteciyi şiddete karşı savunmak için gazetecinin kişilik özelliklerini bilmemiz gerekmiyor. Size de bir saldırı olsa sizi de aynı şekilde savunuruz. Daha önce ilişkileri iyiymiş, kötüymüş onlar bizi ilgilendirmiyor. Bir gazeteci bir ihalede yolsuzluk var dediği için o ihaleyi düzenleyen firmanın mensupları tarafından dövülüyor” dedi.
Basın açıklamasından sonra Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nı ziyaret eden Özdağ, daha sonra partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Ümit Özdağ, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programından sonra kentten ayrıldı.
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