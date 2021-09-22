Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.’nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

DHA
22 Eylül 2021 Çarşamba, 11:29
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme
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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, evde bulunan 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildiğine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, dosyaya girdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Esra Hankulu'nun 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor dosyaya geldi.

Olay gecesi evde bulunan Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Dilan C, Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öğrenildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.


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