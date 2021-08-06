Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun ve 2 kişi adliyeye sevk edildi
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor
Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Uygun, Esra Hankulu'nun Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı.
Hankulu'nun, ölmeden önce Uygun ile birlikte olduğu, evde ayrıca Hankulu'nun arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C.'nin de (20) bulunduğu belirlendi. Furkan G. ve Dilan C. de gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığına göre, Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
UYGUN, 17 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.
Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmıştı.
Hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.
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