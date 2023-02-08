UMKE nedir? UMKE'nin açılımı ne demek?

Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi ile ilk etapta Sivil Savunma arama kurtarma birliklerinin bulunduğu Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sakarya ve Van olmak üzere 11 bölgesinde UMKE kurulmuştur.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:45
UMKE nedir? UMKE'nin açılımı ne demek?
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7.7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

227 UMKE Timi afet bölgesinde.

UMKE NEDİR?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), her türlü afet durumunda yurtiçi ve yurtdışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurum.

UMKE'NİN GÖREVLERİ NELERDİR

Aldıkları eğitim ve donanımlarıyla afet durumlarında olay yerine en hızlı şekilde intikal ederek yaralı kişilere medikal yardımda bulunurlar.Kurtarılan kazazedelerin stabilizasyonunu sağlayarak en yakın sağlık kuruluşuma sevki için hazırlık yaparlar ve ambulanslara naklederler.Ayrıca normal şartlarda sağlık ekiplerinin ulaşamadığı bölgelere intikal edip tıbbi destek sağlarlar.

 

 


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