Ümraniye’de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kullanılmayan eşyaların bulunduğu metruk binaya da sıçradı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ümraniye Topağacı Mahallesi Karlı Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sokak üzerinde bulunan metruk binaya da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili

inceleme başlatıldı.