Ümraniye’de millet bahçesi yapılmak için ayrılan şehir merkezindeki alan bekliyor: Rota ormana çevrildi

AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye dördüncü millet bahçesinin yapılacağını duyurdu. Ancak projenin yine ormanlık bir alanda planlanması, ilçedeki imar politikalarını yeniden tartışmaya açtı.

Daha önce şehir merkezinde yapılacağı belirtilen millet bahçesi projesinin ise “bütçe” gerekçesiyle hayata geçirilmediği iddia edildi. Tartışmaların merkezinde 2021 yılında, eski MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın şirketi olan Akyapı İnşaat tarafından yürütülen “Limonlu Bahçe Konakları” projesi bulunuyor. Proje kapsamında yapılan plan değişikliğiyle bölgedeki inşaat hakkının 82 bin 766 metrekareden 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığı öne sürülüyor. Kamuoyuna sunulan gerekçelerden biri ise aynı bölgede millet bahçesi yapılacağı vaadi oldu. Ancak aradan geçen yıllara karşın söz konusu millet bahçesinin yapılmadığı belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, “Ümraniye’de son yıllarda ‘millet bahçesi’ kavramı, kamusal yeşil alan üretmekten çok imar artışlarını meşrulaştıran bir araca dönüşmüş durumda. Aradan geçen yıllara rağmen söz konusu millet bahçesi hayata geçirilmedi. Yaptığım bilgi edinme başvurusunda, planlarda millet bahçesi olarak gözüken alanın neden projelendirilmediğini ve ne zaman hayata geçirileceğini sordum.

Ümraniye Belediyesi tarafından verilen resmi cevapta şu ifadeler yer aldı: ‘Başvurunuza konu olan çalışma mevcut bütçe durumu gözetilerek değerlendirilecektir.’ Belediye, şehir merkezinde halkın nefes alabileceği alanda millet bahçesi yapılmamasını bütçe yetersizliğiyle açıkladı” dedi. “Aynı belediye dördüncü millet bahçesi projesini duyuruyor” diyen Okuducu, “Üstelik bu proje, daha önce vaat edilen boş ve merkezi alanlarda değil; yine bir ormanlık alan üzerinde planlanıyor. Bu durum şu soruyu kaçınılmaz hale getiriyor: Eğer gerçekten bütçe yetersizliği nedeniyle millet bahçesi yapılamıyorsa neden yeni projeler için özellikle doğal orman alanları tercih ediliyor? Bugün Ümraniye’de ‘millet bahçesi’ adı altında yürütülen uygulamalar, kamusal yarardan çok rant odaklı şehircilik anlayışını görünür kılıyor” açıklamasında bulundu.