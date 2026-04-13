Ümraniye'de silahla tehdit ettiği kişilerin otomobilini gasbetti: Araca sahte plaka taktı

Olay, 5 Nisan'da Yamanevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında park halindeki otomobilde oturan H.Y. ve kız arkadaşının yanına gelen maskeli bir kişi, camı tıklatarak silahını gösterdi. Şüpheli, çifti araçtan indirip tehdit ederek otomobili gasbedip kaçtı.

Olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulunan H.Y. emniyetteki ifadesinde, “Yüzünde cerrahi maskeli olan bir kişi camı tıklattı. Daha sonra elindeki silahı göstererek kapıyı açmamı istedi. Ne olduğunu anlamak için otomobilden indiğimizde bizi ölümle tehdit edip otomobili alıp kaçtı" dedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelinin gasp anı saniye saniye kaydedildi.

SAHTE PLAKA TAKILI BULUNDU

Polis, çevrede yaptığı araştırmalarda gasbedilen otomobili sokak arasında park halinde buldu.

Sahte plaka takıldığı tespit edilen otomobilin çevresinde beklemeye başlayan ekipler, fiziki takibin ardından bir süre sonra otomobile binen şüpheliyi yakaladı. Otomobilin çevresini saran ekipler İsmail Ç'yi gözaltına alırken araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve cerrahi maske ele geçirildi.

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden galericilik yaptığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli İsmail Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.