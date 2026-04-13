Ümraniye'de silahla tehdit ettiği kişilerin otomobilini gasbetti: Araca sahte plaka taktı

Ümraniye'de silahla tehdit ettiği kişilerin otomobilini gasbetti: Araca sahte plaka taktı

13.04.2026 10:23:00
DHA
Ümraniye'de silahla tehdit ettiği kişilerin otomobilini gasbetti: Araca sahte plaka taktı

Ümraniye'de yol kenarında araçlarında oturan 27 yaşındaki H.Y. ve kız arkadaşını silahla tehdit ederek otomobili gasbeden 28 yaşındaki İsmail Ç., operasyonla yakalandı. Gasbettiği otomobille yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Nisan'da Yamanevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında park halindeki otomobilde oturan H.Y. ve kız arkadaşının yanına gelen maskeli bir kişi, camı tıklatarak silahını gösterdi. Şüpheli, çifti araçtan indirip tehdit ederek otomobili gasbedip kaçtı.

Olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulunan H.Y. emniyetteki ifadesinde, “Yüzünde cerrahi maskeli olan bir kişi camı tıklattı. Daha sonra elindeki silahı göstererek kapıyı açmamı istedi. Ne olduğunu anlamak için otomobilden indiğimizde bizi ölümle tehdit edip otomobili alıp kaçtı" dedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelinin gasp anı saniye saniye kaydedildi.

SAHTE PLAKA TAKILI BULUNDU

Polis, çevrede yaptığı araştırmalarda gasbedilen otomobili sokak arasında park halinde buldu.

Sahte plaka takıldığı tespit edilen otomobilin çevresinde beklemeye başlayan ekipler, fiziki takibin ardından bir süre sonra otomobile binen şüpheliyi yakaladı. Otomobilin çevresini saran ekipler İsmail Ç'yi gözaltına alırken araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve cerrahi maske ele geçirildi.

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden galericilik yaptığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli İsmail Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini polis olarak tanıtıp, 2 kişiyi gasbettiler: 2 tutuklama İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerini polis gibi tanıtarak bir evdeki 2 kişiyi yaralayıp 550 bin lirasını gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin yapılan kimlik sorgusunda hakkında ‘yağma’ suçundan 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı.
85 yaşındaki komşusunu bıçaklayıp gasbetti Kahramanmaraş’ta Ahmet Gözükara, evine gittiği komşusu Elife Akkök’ün boğazına bıçağı dayayıp kolundaki bileziği gasbetti. Olay sırasında kendisine direnen Akkök’ü 2 elinden yaralayan Gözükara tutuklanırken, Elife Akkök şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Son Dakika... İrade gasbı resmen tamamlandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP'ye geçti! Son dakika gelişmesi... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından belediye meclisi yeni başkanvekili için toplandı. Seçim öncesi belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, CHP aday çıkarmama kararı aldı. Polis, seçimi takip etmek isteyen CHP'lilere müdahalede bulundu, arbede çıktı. Başkanvekili seçiminde 3 turun sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP'ye geçti.