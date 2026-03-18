Ümraniye'de tartıştığı kuryeyi darbedip, aracıyla ezen sürücü kaçtı

18.03.2026 17:16:00
DHA
İstanbul Ümraniye’de yol verme meselesi yüzünden tartıştığı motosikletli kuryeyi önce darbeden otomobil sürücüsü, ardından aracıyla kuryenin üzerinden geçerek kayıplara karıştı. Dehşet anları kuryenin kask kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Ümraniye'de trafikte otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan otomobil sürücüsü kuryeyi önce darbetti, ardından aracıyla ezip kaçtı. Yaşananlar kuryenin kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan otomobil sürücüsü motosikletli kuryeyi darbetti.

Çevredeki kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracına binerek tartıştığı motosiklet sürücüsünü ezerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAVGA KAMERADA

Motosikletli kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün kuryeyi önce darbettiği, ardından araca binip ezerek kaçtığı anlar yer aldı. (DHA)

