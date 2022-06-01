Ümraniye Müftülüğü, cemaat bağlantılı vakıflarla tören düzenlemiş

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı’nca Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi’nde 393 kişi için düzenlenen “hafızlık icazet töreni”, hem Ayasofya’da gerçekleştirilen bir törende Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan “Reisül-Kurra” Mustafa Demirkan’ın yönetmesiyle hem de tören öncesi yüzlerce “cüppeli ve sarıklı” kişinin, cami etrafında tekbirle yürümesiyle tepki çekti. Törenin yankı uyandırmasıyla Diyanet’in, tarikat ve cemaat bağlantılı vakıflarla ilişkisi de yeniden gündeme geldi. Bu ilişkinin bir örneğinin ise yine İstanbul Ümraniye’de yaşandığı ortaya çıktı.

Ümraniye İlçe Müftülüğü’ne bağlı kurslarda hafızlığını tamamlayan 50 kişi için 18 Mart’ta icazet töreni düzenlendi.

CEMAAT BAĞLANTILI

Demirkan’ın yönettiği törende, il ve ilçe müftülük yöneticileri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin’in yanı sıra cemaat ve tarikat ilişkili vakıflar da yer aldı. Şahin’in, törende yaptığı konuşmasında “hafız sayısının, ülke nüfüsuna göre yetersiz olduğunu” savunması dikkat çekti. Törende, müftülük tarafından hafızlara altın hediye edilirken AKP’li Ümraniye Belediyesi de saat verdi. Hafızların eğitim aldığı kurslardan birinin bağlı olduğu Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Araştırmalar Vakfı (ESAV) ile Erenköy cemaatiyle ilişkili olduğu bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından hafızlara para; başkanlığını eski AKP milletvekili Turan Kıratlı’nın yaptığı Bilim ve İnsan Vakfı tarafından da isme özel kalem verilmesi dikkat çekti.