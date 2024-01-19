Ümraniye Sanayi Sitesi'nde yangın: Mahsur kalan işçi dumandan etkilendi!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:49

Güncelleme: 19.01.2024 - 08:49

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu Mahallesi'nde bulunan KEYAP Ticaret Merkezi'nde saat 06.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mobilya imalatı yapan 2 katlı bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında içeride mahsur kalan 1 işçi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan işçiyi dumanların arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlattı.