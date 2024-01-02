Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobil takla attı: 1 yaralı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:03

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:04

Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Ümraniye, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. nin kullandığı 34 GUB 929 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde olan E.T.'nin kullandığı 34 DAD 091 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan E.B.'nin kullandığı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kişiyi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.