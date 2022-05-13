Ümraniye'de 8 katlı binada yangın
İstanbul Ümraniye'de 8 katlı 7.katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar kendilerini sokağa atarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Esenevler Mahallesi Bronz Sokaktaki 8 katlı binanın 7 katındaki dairede saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binadakiler komşular tarafından uyarılarak sokağa indiler. Polis, çevre güvenliğini alarak çevredekileri uzaklaştırdı.
CAN KAYBI YOK
İtfaiye ekipleri merdivenle yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol atına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.
YANGINI ARKADAŞI HABER VERDİ
Görgü tanığı Esma Yıldız "Arkadaşım 'balkonda yangın çıktı' dedi. Baktığımızda yoğun duman vardı. Binadakilere haber verdik. İtfaiyeyi aradık. Dairede kimse yok herhalde" diye konuştu.
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