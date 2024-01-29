64 yaşındaki kadın işçi hastanenin çamaşırhanesinde pres makinesine sıkışıp hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde ütü yaparken, pres makinesine sıkışan Nejla Çiftçioğlu (64) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:07
64 yaşındaki kadın işçi hastanenin çamaşırhanesinde pres makinesine sıkışıp hayatını kaybetti
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Olay, sabaha karşı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu, çamaşırhanede ütü yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

2 çocuk annesi kadın, mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkartılırken, çamaşırhaneye hastanede çalışan doktor ve sağlık personelleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çiftçioğlu kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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