64 yaşındaki kadın işçi hastanenin çamaşırhanesinde pres makinesine sıkışıp hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:07

Güncelleme: 29.01.2024 - 14:07

Olay, sabaha karşı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu, çamaşırhanede ütü yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

2 çocuk annesi kadın, mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkartılırken, çamaşırhaneye hastanede çalışan doktor ve sağlık personelleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çiftçioğlu kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.