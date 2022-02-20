Ümraniye'de engellinin akülü sandalyesini çaldı; binerek kaçtı
Ümraniye'de bedensel engellinin havalandırmak üzere evinin bahçesine bıraktığı akülü sandalyeyi çalan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin akülü sandalyeye binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 18 Şubat Cuma günü Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzde 92 bedensel engelli olan İ.Ş, akülü sandalyesini havalandırmak üzere evinin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İ.Ş, akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
52 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğunu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Şüpheli E.K ertesi gün Dudullu’da yakalanarak gözaltına alındı. E.K’nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, E.K’nin bir iş yerine sattığı akülü sandalyeyi alarak sahibine teslim etti.
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