Ümraniye’de feci kaza: Otomobil viyadükten aşağı uçtu, sürücü yaralandı!

İstanbul Ümraniye’de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Ümraniye’de feci kaza: Otomobil viyadükten aşağı uçtu, sürücü yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 07:51

Olay, 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki Eren K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki refüje çıkıp bariyerleri aşarak viyadükten aşağı düştü.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Ümraniye #Viyadük #kaza

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