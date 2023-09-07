Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, önceliklerini sıraladı: Zaferi kazanmak planımızdır
Ukrayna'da Savunma Bakanlığı görevine gelen Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Rusya'ya karşı zafer elde etmeyi planladıklarını bildirdi.
Ukrayna'da Savunma Bakanlığı görevine gelen Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, kendisine gösterdiği güvenden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.
Tarihi bir dönemde Savunma Bakanı olmanın kendisi için "büyük onur" olduğunu vurgulayan Umerov, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızın 5 önceliği: Askeri merkeziyetçilik, bakanlığın öznelliğinin oluşumu, uluslararası koalisyonun güçlendirilmesi ve genişletilmesi, yolsuzluğa sıfır tolerans ve dijitalleşme, Ukrayna'nın askeri sanayisinin geliştirilmesi. Zaferi kazanmak planımızdır. Zaferi elde etmek için elimizden geleni yapmalıyız."
Zelenski, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.
Umerov'un adaylığı Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) tarafından dün onaylanmıştı.
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