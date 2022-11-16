Ümraniye'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 işçi öldü, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki inşaatların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 06:38
Ümraniye'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 işçi öldü, 3 işçi hastaneye kaldırıldı
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Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde, 16 Kasım Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı.

3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

KONTEYNER EVDE İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


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