Ümraniye'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 işçi öldü, 3 işçi hastaneye kaldırıldı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 06:38

Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde, 16 Kasım Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı.

3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KONTEYNER EVDE İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.