Ümraniye'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 işçi öldü, 3 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki inşaatların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde, 16 Kasım Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı.
3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
KONTEYNER EVDE İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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