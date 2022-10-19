Van'da cami inşaatında yangın paniği!

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde yapımı süren cami inşaatında yangın çıktı. Kubbe bölümünde yükselen alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

DHA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:24
Van'da cami inşaatında yangın paniği!
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YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izalasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.


Van Cami Yangın

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