Van'da cami inşaatında yangın paniği!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:24

YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izalasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.