Van'da cami inşaatında yangın paniği!
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde yapımı süren cami inşaatında yangın çıktı. Kubbe bölümünde yükselen alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izalasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.
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