Otobüs firması başkanı silahlı saldırıda yaralandı
Trabzon’da otobüs firmasında grup başkanı olan Murat Seymen, ara sokakta uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı.
İskenderpaşa Mahallesi, Tiyatro Sokak’ta Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Seymen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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