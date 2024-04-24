Bağcılar’da eczaneye silahlı saldırı
Bağcılar’da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı.
Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde gece saat 1.00 ile 3.00 arasında cadde üzerinde seyir halinde ve maskeli olan 2 motosikletli eczanenin önüne geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri o saatlerde olayın yaşandığı civarda elektriğin olmadığını belirledi. Şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.
Saldırganların motosikletli olduğunu dile getiren esnaf Katip Daşdemir, “Saat 1 ile 3 arası elektrikler kesildi. Bende iş yerini kontrol ettim ama bir şey göremedim. 2 tane motosikletli arka arkaya ateş edip gitmişler. Komşumuzun yıllardır kimseyle bir kavgasını duymadık. Fırında çalışan arkadaş dedi. Maskeli şekilde ateş ederek basıp gitmişler. O saatte kameraların çalışmaması büyük bir aksilik. Elektriğin olmaması büyük bir engel. Devletimiz bulur İnşallah. Sadece gören bir fırıncı var. İki motorcu olarak görmüşler. Ateş edip gitmişler. Kepenk olmadığı için cama 5-6 yere ateş etmişler” şekilde konuştu.
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