Ümraniye'de 'kaçak sigara dolumuna' baskın
İstanbul Ümraniye’de kaçak sigara ve tütün dolumu yapılan adrese yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı.
Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ö.Ç gözaltına alındı.
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Yapılan aramalarda 30 bin adet makaron, 6 bin 400 bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, sigara dolum makinesi ve kompresör makinesi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Ç çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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